期貨新聞

15/01/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數215243張增8397張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為215243張，較前增8397張；若計入其他月份的未平倉合約，總數247249張，增9097張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
14/01(三)21524383972472499097
13/01(二)2068465932381521677
12/01(一)20625359652364757142
09/01(五)20028863382293336566
08/01(四)193950-1388222767-514

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
14/01(三)8247438741063544286
13/01(二)7860045021020685316
12/01(一)740981524967521707
09/01(五)725742306950452384
08/01(四)70268-931892661-8429

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社15日專訊》

