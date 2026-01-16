  • 會員
期貨新聞

16/01/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數226643張減1916張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為226643張，較前減1916張；若計入其他月份的未平倉合約，總數272920張，減1270張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
15/01(四)226643-1916272920-1270
14/01(三)228559-48052741909416
13/01(二)2333641424526477423248
12/01(一)2191191614524152617788
09/01(五)202974-14787223738-14784

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
15/01(四)11275022521464922993
14/01(三)11049897214349911761
13/01(二)109526-23301317384854
12/01(一)1118561320112688414467
09/01(五)98655355112417359

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社16日專訊》

