恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數226643張減1916張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為226643張，較前減1916張；若計入其他月份的未平倉合約，總數272920張，減1270張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|15/01(四)
|226643
|-1916
|272920
|-1270
|14/01(三)
|228559
|-4805
|274190
|9416
|13/01(二)
|233364
|14245
|264774
|23248
|12/01(一)
|219119
|16145
|241526
|17788
|09/01(五)
|202974
|-14787
|223738
|-14784
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|15/01(四)
|112750
|2252
|146492
|2993
|14/01(三)
|110498
|972
|143499
|11761
|13/01(二)
|109526
|-2330
|131738
|4854
|12/01(一)
|111856
|13201
|126884
|14467
|09/01(五)
|98655
|355
|112417
|359
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社16日專訊》
