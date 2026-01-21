《日入而息》新世界爭取6月底前出售資產；深圳水貝「投資銅條」已被禁售

廣州揩香港賽馬會從化馬場10月底正式舉辦賽事

陳茂波預計於今年稍後發出穩定幣牌照，政府積極態度發展數字資產；

對今年首次公開發行市場感到樂觀，形容勢頭強勁

金管局指銀行業加強長者友善及無障礙服務措施

華夏基金（香港）預期今年中國經濟總體穩定，GDP預計維持約4%至4.5%增長；今年上半年建議整體偏向積極配置中國股市，重點關注有色金屬及互聯網等板塊

甯漢豪稱政府正全速推進籌備工作，讓洪水橋產業園公司年中起運作；3幅學生宿舍用地參考價以宿舍為基礎，不會當作住宅訂價

盧寵茂稱近日醫管局每日平均接約5900宗醫療費用減免申請

死因研訊裁定南丫海難的39名遇難者屬於非法被殺

中原按揭指2025轉按登記再創新低，按年跌14%

GUM指1月強積金市場錄「開門紅」，人均賺8395元

精進建築不滿被除牌上訴獲法庭判勝，續牌決定發還屋宇署重新考慮

陳美寶稱東鐵線古洞站預計可如期明年投入服務

調查指企業對聲譽管理存在重大缺口，不足三成港企稱準備好應對AI挑戰

銀公孫煜稱今年銀公將從五方面推進工作，包括強化香港超級聯繫人及超級增值人角色等