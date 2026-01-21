  • 會員
期貨新聞

21/01/2026 19:05

《日入而息》新世界爭取6月底前出售資產；深圳水貝「投資銅條」已被禁售

中國核電、阿里巴巴(09988)等象山成立核能公司，註冊資本2.5億
國泰航空(00293)去年12月載客量升22%，香港快運增24%
周大福(01929)去年第四財季零售值升17.8%，內地同店銷售升逾21%
據報新世界(00017)爭取6月底前出售資產以實現正現金流
深圳水貝「投資銅條」已被禁售，商家坦言要變現只能找廢品回收站
英首相據報下周訪華，尋求重啟中英「黃金時代」商業對話
中國黃金集團香港有限公司副總經理關士良涉嚴重違紀違法受查；建行原副行長章更生受賄逾4064萬及違規放貸，一審判囚18年
西貝集團增資至逾1億元，官媒連續3天評論指網絡輿論環境影響民企生存
快手(01024)可靈AI月活躍用戶突破1200萬，料去年收入達1.4億美元
北京去年GDP同比增5.4%優於全國水平，經濟總量突破5萬億；上海去年GDP增5.4%高於全國水平，消費品零售總額增4.6%
中原按揭指2025轉按登記再創新低，按年跌14%
惠譽指本港商業房地產結構性阻力持續，其風險敞口仍是銀行業主要風險

《即日市況》
尾盤北水大舉流入托市，恒指全日升97點收報26585中斷四連跌
　
《深滬股市》
滬指縮量微升0.08%，地緣政治憂慮加劇，黃金板塊走強
　　　
《美元匯價》
歐元最新報1.1704/05，日圓最新報158.01/03
　　　
《公司資訊》　
中國水業(01129)清盤呈請聆訊延至下月11日
萬科(02202)人民幣債券還款獲展期一年
中國核電、阿里巴巴(09988)等象山成立核能公司，註冊資本2.5億
阿里千問系列模型下載量突破10億次，居開源大模型全球第一；淘寶天貓今年將首推「售後AI假圖」專項治理
快手(01024)可靈AI月活躍用戶突破1200萬，料去年收入達1.4億美元
微信指去年全球跨境與境外用戶使用小程序次數逾50億次，去年下半年交易金額升逾七成
渣打銀行(02888)獲首源集團委任為香港單位信託提供全面基金服務
攜程(09961)涉壟斷被內地立案調查，新華社評論指平台愈大愈要守規矩
盈大地產(00432)與HPL開展策略性協作，於泰國攀牙府引入四季酒店度假村及品牌住宅項目
復銳醫療(01696)與星邁泰科醫療簽合作意向書，擬建中國本土化生產
國泰航空(00293)去年12月載客量升22%，香港快運增24%
開拓藥業(09939)附屬就防脫泡沫劑產品，與北京德開醫藥訂立獨家銷售代理協議
正乾金融(01152)約8904.1萬股換股股份已於今日配發及發行
中康控股(02361)公眾持股量低於上市規則規定
電視廣播(00511)曾志偉不再擔任行政委員會成員
榮尊國際控股(01780)核數師變更
周大福(01929)去年第四財季零售值升17.8%，內地同店銷售升逾21%
BOSS直聘(02076)計劃受託人購31.5萬股A類普通股
龍旗科技(09611)暗盤報36.68元，高招股價逾18%
據報新世界(00017)爭取6月底前出售資產以實現正現金流
中銀香港(02388)推出「全球綜合服務」，「全球帳戶服務」計劃擬於年內覆蓋東南亞地區
TKS發展紅磡單幢盤悅麓加推32伙，入場價349.93萬元
赤子城科技(09911)料全年社交業務總收入按年至少升三成
證監會指奇峰國際(01280)幕後董事楊東軍等3人被判就欺詐公司支付5.95億元賠償
中交建(01800)孫立強辭任副總裁
　　
《中國要聞》　
北京去年GDP同比增5.4%優於全國水平，經濟總量突破5萬億；上海去年GDP增5.4%高於全國水平，消費品零售總額增4.6%
工信部將發布人形機器人與具身智能綜合標準化體系建設指南；推動先進材料上下游協同創新，引領產業發展；支持地方建設未來產業先導區，加大政府投資基金力度；去年工業和信息化領域對經濟增長貢獻超四成；5G用戶規模超12億，第二階段6G技術試驗已啟動；6G第一階段技術試驗形成超300項關鍵技術儲備
能源局指冬季用電負荷首超14億千瓦，單日用電量首破300億千瓦時
住建部指今年著力穩定房地產市場，支持房企合理融資需求
市監總局指去年共召回139.77萬台問題充電寶
財政部整治政府採購異常低價，要求採購人合理設定最高限價
五部門表示武漢天河機場、深圳灣、蓮塘等41個口岸各新設1家進境免稅店
人行3635億逆回購利率持平，淨投放1227億
中國黃金集團香港有限公司副總經理關士良涉嚴重違紀違法受查；建行原副行長章更生受賄逾4064萬及違規放貸，一審判囚18年
深圳水貝「投資銅條」已被禁售，商家坦言要變現只能找廢品回收站
一汽紅旗全固態電池首台樣車下線，邁入實車測試階段
商業航天企業星河動力、星際榮耀、天兵科技更新IPO輔導進展
長光衛星據報重啟IPO，正在進行新一輪融資
抖音否認開發新App「抖省省」助力團購到店消費；去年無限期回收37萬個違規直播帳號，AI審核效率提升31%
西貝集團增資至逾1億元，官媒連續3天評論指網絡輿論環境影響民企生存
拼多多未按要求報稅兼未限期改正，上海長寧區稅務局罰款10萬元
行業藍皮書指未來5年需建光熱發電項目裝機約6000兆瓦
廣東調整商業用房購房貸款最低首付款比例為不低於30%
　　
《寶島快訊》　
台股收跌1.62%，台積電3納米產能滿載至2027年
國台辦指去年兩岸人員往來同比增長23.6%，赴陸青年增超三成
　　
《大國博弈》　
馬克龍籲中國增加對歐投資，外交部望歐方以長遠眼光相向而行；華為批歐盟擬禁中國供應商參與關鍵行業指違背基本法律原則
旅日大熊貓「曉曉」、「蕾蕾」下周回國，外交部表示歡迎日本民眾來中國看大熊貓
英首相據報下周訪華，尋求重啟中英「黃金時代」商業對話
美方擬4月前再舉行貿易談判，中國外交部表示應落實好兩國元首重要共識
　　
《國際要聞》　
新西蘭將於11月7日舉行大選，總理拉克森尋求連任
日本前首相安倍遇刺案宣判，被告山上徹也被判終身監禁
特朗普以關稅威脅要強佔格陵蘭，歐盟或使用貿易火箭炮反制；盧特尼克警告歐盟不要採取報復行動，料美國首季經濟增長逾5%；達利歐稱特朗普激進政策可能引發全球資本戰爭，削弱美債吸引力；美國加州州長呼籲歐洲國家別對特朗普卑躬屈膝
特朗普暗示和平委員會取代聯合國，自己任終身主席；特朗普關稅案未有裁決，下次發布期料為2月20日；特朗普專機故障折返，改乘其他飛機赴瑞士達沃斯
　　
《外圍經濟》　
日本30年期國債孳息率下跌3.71厘，東京股市收跌；日本財相口頭干預債市，40年期日債孳息率下跌6.5個基點
英國通脹五個月來首次加速，按年漲3.4%
芝商所擬下月推出100盎司白銀期貨，正等待監管機構審批
DeepMind行政總裁指中國AI公司技術較西方落後約6個月
英偉達CEO黃仁勳據報擬1月下旬訪問中國
　　
《其他消息》　
廣州揩香港賽馬會從化馬場10月底正式舉辦賽事
陳茂波預計於今年稍後發出穩定幣牌照，政府積極態度發展數字資產；
對今年首次公開發行市場感到樂觀，形容勢頭強勁
金管局指銀行業加強長者友善及無障礙服務措施
華夏基金（香港）預期今年中國經濟總體穩定，GDP預計維持約4%至4.5%增長；今年上半年建議整體偏向積極配置中國股市，重點關注有色金屬及互聯網等板塊
甯漢豪稱政府正全速推進籌備工作，讓洪水橋產業園公司年中起運作；3幅學生宿舍用地參考價以宿舍為基礎，不會當作住宅訂價
盧寵茂稱近日醫管局每日平均接約5900宗醫療費用減免申請
死因研訊裁定南丫海難的39名遇難者屬於非法被殺
中原按揭指2025轉按登記再創新低，按年跌14%
GUM指1月強積金市場錄「開門紅」，人均賺8395元
精進建築不滿被除牌上訴獲法庭判勝，續牌決定發還屋宇署重新考慮
陳美寶稱東鐵線古洞站預計可如期明年投入服務
調查指企業對聲譽管理存在重大缺口，不足三成港企稱準備好應對AI挑戰
銀公孫煜稱今年銀公將從五方面推進工作，包括強化香港超級聯繫人及超級增值人角色等
惠譽指本港商業房地產結構性阻力持續，其風險敞口仍是銀行業主要風險
　

