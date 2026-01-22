  • 會員
期貨新聞

22/01/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數205064張增2977張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為205064張，較前增2977張；若計入其他月份的未平倉合約，總數244050張，增4972張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
21/01(三)20506429772440504972
20/01(二)20208780202390788788
19/01(一)194067-20892230290-18738
16/01(五)214959865924902810332
15/01(四)206300-8943238696-8553

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
21/01(三)86603931159892052
20/01(二)86510-1827113937-1616
19/01(一)8833722511155534379
16/01(五)8608639671111744830
15/01(四)82119-355106344-10

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社22日專訊》

