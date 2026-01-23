  • 會員
23/01/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數205696張，增632張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為205696張，較前增632張；若計入其他月份的未平倉合約，總數247776張，增3726張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
22/01(四)2056966322477763726
21/01(三)20506429772440504972
20/01(二)20208780202390788788
19/01(一)194067-20892230290-18738
16/01(五)214959865924902810332

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
22/01(四)80837-5766112183-3806
21/01(三)86603931159892052
20/01(二)86510-1827113937-1616
19/01(一)8833722511155534379
16/01(五)8608639671111744830

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社23日專訊》

