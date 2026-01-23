恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數205696張，增632張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為205696張，較前增632張；若計入其他月份的未平倉合約，總數247776張，增3726張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|22/01(四)
|205696
|632
|247776
|3726
|21/01(三)
|205064
|2977
|244050
|4972
|20/01(二)
|202087
|8020
|239078
|8788
|19/01(一)
|194067
|-20892
|230290
|-18738
|16/01(五)
|214959
|8659
|249028
|10332
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|22/01(四)
|80837
|-5766
|112183
|-3806
|21/01(三)
|86603
|93
|115989
|2052
|20/01(二)
|86510
|-1827
|113937
|-1616
|19/01(一)
|88337
|2251
|115553
|4379
|16/01(五)
|86086
|3967
|111174
|4830
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社23日專訊》
【說說心理話】賽馬會友「伴」同盟計劃：提供免費上門照顧長者服務，讓照顧者唞唞氣！► 即睇