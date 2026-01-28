  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
期貨新聞

28/01/2026 17:09

《外圍焦點》加拿大央行及美儲局公布議息結果，歐洲央行執委發表演講

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 道指收跌408.99點，標指、納指收漲
▷ 加拿大央行、美聯儲公布利率決議
▷ 歐洲央行執委埃爾德森、施納貝爾發表演講

　　美股昨日走勢分歧。隨著華爾街步入超級業績周，市場憧憬大型科技股業績理想，人工智能投資熱潮持續，帶動標指於盤中破頂，並創下收市新高。惟道指受權重股聯合健康(US.UNH)暴跌拖累，逆市下挫逾400點。道指收市跌408.99點或0.83%，報49003.41點；標指升28.37點或0.41%，報6978.6點；納指升215.74點或0.91%，報23817.1點。港股方面，恒生指數收市報27826，升699點或2.6%，成交3615億元。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:00pm，歐洲央行執委埃爾德森在歐洲議會經濟與貨幣事務委員會(ECON)任命聽證會上發言。9:30pm，德國經濟部長賴歇發布政府2026年經濟預測。10:45pm，加拿大央行宣布利率決議與貨幣政策報告。29日凌晨12:00am，歐洲央行執委施納貝爾發表演講。3:00am，美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)宣布利率決議，隨後發表聲明；3:30am，美聯儲主席鮑威爾召開新聞發布會。

　　數據方面，明日3:00am，美國公布官方指標利率，料維持於3.75%。

　　在美國，今日公布業績的公司有：新東方(US.EDU)、IBM國際商業機器(US.IBM)、Meta Platforms(US.META)、微軟(US.MSFT)、美國電話電報(US.T)、特斯拉(US.TSLA)、聯電(US.UMC)等。
《經濟通通訊社28日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰28/01/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２７７６１點，跌４７點，低水６６點

下一篇新聞︰28/01/2026 16:46  即月期指最後交易價２７８０８升７３９點，成交１２１７７３張

其他
More

28/01/2026 19:03  《再戰明天》歐元區公布消費者信心指數，美國公布進出口等數據

28/01/2026 19:02  《日入而息》外匯基金去年投資收入3310億元創新高，本港樓價指數扭轉3年跌勢

28/01/2026 16:31  即月期指最後交易價２７８０８升７３９點，低水１９點

28/01/2026 15:31  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨７０３７﹒３升２８﹒…

28/01/2026 09:15  期指高開２０３點報２７２７２，國指期貨升５７點報９２８８

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

對英國首相訪華，中英預期不同

27/01/2026 18:06

大國博弈

黃瑋傑：金價前景續睇好，宜趁低吸納

27/01/2026 10:36

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區