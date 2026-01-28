《外圍焦點》加拿大央行及美儲局公布議息結果，歐洲央行執委發表演講

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 加拿大央行、美聯儲公布利率決議
▷ 歐洲央行執委埃爾德森、施納貝爾發表演講
美股昨日走勢分歧。隨著華爾街步入超級業績周，市場憧憬大型科技股業績理想，人工智能投資熱潮持續，帶動標指於盤中破頂，並創下收市新高。惟道指受權重股聯合健康(US.UNH)暴跌拖累，逆市下挫逾400點。道指收市跌408.99點或0.83%，報49003.41點；標指升28.37點或0.41%，報6978.6點；納指升215.74點或0.91%，報23817.1點。港股方面，恒生指數收市報27826，升699點或2.6%，成交3615億元。
各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:00pm，歐洲央行執委埃爾德森在歐洲議會經濟與貨幣事務委員會(ECON)任命聽證會上發言。9:30pm，德國經濟部長賴歇發布政府2026年經濟預測。10:45pm，加拿大央行宣布利率決議與貨幣政策報告。29日凌晨12:00am，歐洲央行執委施納貝爾發表演講。3:00am，美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)宣布利率決議，隨後發表聲明；3:30am，美聯儲主席鮑威爾召開新聞發布會。
數據方面，明日3:00am，美國公布官方指標利率，料維持於3.75%。
在美國，今日公布業績的公司有：新東方(US.EDU)、IBM國際商業機器(US.IBM)、Meta Platforms(US.META)、微軟(US.MSFT)、美國電話電報(US.T)、特斯拉(US.TSLA)、聯電(US.UMC)等。
《經濟通通訊社28日專訊》
