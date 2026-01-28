【夜期時段】即月期指最新報27761點，跌47點，低水66點

即月期指在夜期時段開市報27813點，升5點，低水14點，最新報27761點，跌47點，低水66點，合約成交503張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9450點，跌59點，低水62點，最新報9488點，跌21點，低水24點，合約成交469張。
《經濟通通訊社28日專訊》
28/01/2026 17:20
