恒指期貨現貨月份未平倉合約總數30839張，減41245張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為30839張，較前減41245張；若計入其他月份的未平倉合約，總數179567張，減368張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|28/01(三)
|30839
|-41245
|179567
|-368
|27/01(二)
|72084
|-38353
|179935
|8508
|26/01(一)
|110437
|-9104
|171427
|28448
|23/01(五)
|119541
|-12042
|142979
|-7571
|22/01(四)
|131583
|-3893
|150550
|589
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|28/01(三)
|9039
|-10844
|69243
|7523
|27/01(二)
|19883
|-11190
|61720
|2472
|26/01(一)
|31073
|-17839
|59248
|-1744
|23/01(五)
|48912
|-440
|60992
|1479
|22/01(四)
|49352
|128
|59513
|486
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社29日專訊》
