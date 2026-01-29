恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數81232張減60621張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為81232張，較前減60621張；若計入其他月份的未平倉合約，總數331178張，減20415張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|28/01(三)
|81232
|-60621
|331178
|-20415
|27/01(二)
|141853
|-58090
|351593
|30609
|26/01(一)
|199943
|-6380
|320984
|45028
|23/01(五)
|206323
|-22946
|275956
|-11104
|22/01(四)
|229269
|-4638
|287060
|-613
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|28/01(三)
|28237
|-57126
|167196
|-57580
|27/01(二)
|85363
|-3444
|224776
|66741
|26/01(一)
|88807
|-18387
|158035
|2142
|23/01(五)
|107194
|-7460
|155893
|2395
|22/01(四)
|114654
|-5160
|153498
|-5802
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社29日專訊》
