29/01/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數81232張減60621張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為81232張，較前減60621張；若計入其他月份的未平倉合約，總數331178張，減20415張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
28/01(三)81232-60621331178-20415
27/01(二)141853-5809035159330609
26/01(一)199943-638032098445028
23/01(五)206323-22946275956-11104
22/01(四)229269-4638287060-613

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
28/01(三)28237-57126167196-57580
27/01(二)85363-344422477666741
26/01(一)88807-183871580352142
23/01(五)107194-74601558932395
22/01(四)114654-5160153498-5802

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社29日專訊》

