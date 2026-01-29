《再戰明天》歐元區公布第四季GDP，美國公布PPI等數據

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

歐元區公布第四季GDP，及美國公布PPI等數據，料為周五（30日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，日本防衛大臣小泉進次郎會見韓國國防部長官安圭伯。周五本港時間4:00pm，歐洲央行銀監會委員馬查多發表主題演講。



*本港公布第四季GDP，恒隆地產公布業績*



數據方面，周五7:30am（本港時間．下同），日本公布12月失業率，料維持於2.6%。7:50am，日本公布12月工業生產，月率跌幅料由2.7%收窄至0.4%，年率料由下滑2.2%改善至升2.1%；12月零售銷售月率料由0.7%逆轉至下滑0.5%，年率升幅料由1.1%收窄至0.7%。8:30am，澳洲公布第四季生產者物價指數。1:00pm，日本公布12月新屋動工，年率跌幅料由8.5%收窄至4.6%。3:00pm，德國公布12月進口物價，月率料由0.5%逆轉至下滑0.4%，年率跌幅料由1.9%擴大至2.6%。4:30pm，香港公布第四季本地生產總值，年率升幅料由3.8%收窄至3%，經季節調整季率升幅料由0.7%收窄至0.4%；12月貨幣供應M1；12月貨幣供應M2；12月貨幣供應M3。5:00pm，德國公布第四季國內生產總值，年率升幅料維持於0.3%，經季節調整季率料由持平升上0.2%。6:00pm，歐元區公布第四季國內生產總值，經季節調整季率升幅料由0.3%收窄至0.2%，經季節調整年率升幅料由1.4%收窄至1.3%；12月失業率料維持於6.3%。9:00pm，德國公布1月消費者物價指數，月率料維持不變，年率升幅料由1.8%擴大至1.9%。9:30pm，美國公布12月生產者物價指數，月率升幅料維持於0.2%，年率升幅料由3%收窄至2.8%。10:45pm，美國公布1月芝加哥採購經理人指數，料由42.7升至43.5。



在本港，明日公布業績的公司有:恒隆地產(00101)等。

