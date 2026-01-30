即月期指最後交易價27500跌555點，高水113點

即月期指最後交易價27500，跌555點，高水113點，暫成交104733張。即月國指期貨最後交易價9351，跌233點，高水34點，暫成交118135張。另外，即月科指期貨最後交易價5739，跌121點，高水21點，暫成交104934張。
30/01/2026 16:31
即月期指最後交易價27500，跌555點，高水113點，暫成交104733張。即月國指期貨最後交易價9351，跌233點，高水34點，暫成交118135張。另外，即月科指期貨最後交易價5739，跌121點，高水21點，暫成交104934張。
《經濟通通訊社30日專訊》
