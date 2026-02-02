恒指期貨現貨月份未平倉合約總數146321張，減10204張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於上周五(30日)共為146321張，較前減10204張；若計入其他月份的未平倉合約，總數159134張，減10563張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|30/01(五)
|146321
|-10204
|159134
|-10563
|29/01(四)
|156525
|19944
|169697
|20969
|28/01(三)
|30839
|-41245
|179567
|-368
|27/01(二)
|72084
|-38353
|179935
|8508
|26/01(一)
|110437
|-9104
|171427
|28448
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|30/01(五)
|48976
|-4098
|58196
|-3888
|29/01(四)
|53074
|1808
|62084
|1880
|28/01(三)
|9039
|-10844
|69243
|7523
|27/01(二)
|19883
|-11190
|61720
|2472
|26/01(一)
|31073
|-17839
|59248
|-1744
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
