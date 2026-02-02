恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數187888張，減逾二萬張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(30日)共為187888張，較前減20014張；若計入其他月份的未平倉合約，總數222105張，減20059張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|30/01(五)
|187888
|-20014
|222105
|-20059
|29/01(四)
|207902
|13357
|242164
|13261
|28/01(三)
|77911
|-51633
|306814
|10796
|27/01(二)
|129544
|-39461
|296018
|27371
|26/01(一)
|169005
|-19006
|268647
|29005
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|30/01(五)
|61964
|-8208
|89580
|-8186
|29/01(四)
|70172
|-1046
|97766
|-1293
|28/01(三)
|22686
|-29878
|121745
|-3328
|27/01(二)
|52564
|-6835
|125073
|3200
|26/01(一)
|59399
|-13984
|121873
|13550
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社2日專訊》
