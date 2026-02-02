恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數243319張增6348張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(30日)共為243319張，較前增6348張；若計入其他月份的未平倉合約，總數271226張，增7239張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|30/01(五)
|243319
|6348
|271226
|7239
|29/01(四)
|236971
|6511
|263987
|14041
|28/01(三)
|81232
|-60621
|331178
|-20415
|27/01(二)
|141853
|-58090
|351593
|30609
|26/01(一)
|199943
|-6380
|320984
|45028
|30/01(五)
|124171
|-2561
|143633
|-2313
|29/01(四)
|126732
|-1161
|145946
|6987
|28/01(三)
|28237
|-57126
|167196
|-57580
|27/01(二)
|85363
|-3444
|224776
|66741
|26/01(一)
|88807
|-18387
|158035
|2142
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社2日專訊》
