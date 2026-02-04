恒指期貨現貨月份未平倉合約總數133431張，減4696張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為133431張，較前減4696張；若計入其他月份的未平倉合約，總數146142張，減4971張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|03/02(二)
|133431
|-4696
|146142
|-4971
|02/02(一)
|138127
|-8194
|151113
|-8021
|30/01(五)
|146321
|-10204
|159134
|-10563
|29/01(四)
|156525
|19944
|169697
|20969
|28/01(三)
|30839
|-41245
|179567
|-368
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|03/02(二)
|44833
|-3513
|53723
|-3614
|02/02(一)
|48346
|-630
|57337
|-859
|30/01(五)
|48976
|-4098
|58196
|-3888
|29/01(四)
|53074
|1808
|62084
|1880
|28/01(三)
|9039
|-10844
|69243
|7523
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社4日專訊》
