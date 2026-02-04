  • 會員
期貨新聞

04/02/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數180258張增2160張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為180258張，較前增2160張；若計入其他月份的未平倉合約，總數214860張，增2169張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
03/02(二)18025821602148602169
02/02(一)178098-9790212691-9414
30/01(五)187888-20014222105-20059
29/01(四)2079021335724216413261
28/01(三)77911-5163330681410796

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
03/02(二)47479-991475151-10002
02/02(一)57393-457185153-4427
30/01(五)61964-820889580-8186
29/01(四)70172-104697766-1293
28/01(三)22686-29878121745-3328

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社4日專訊》

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症,幸得朋友及早發現:「當你不開心的時候,最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

