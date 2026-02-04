恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數180258張增2160張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為180258張，較前增2160張；若計入其他月份的未平倉合約，總數214860張，增2169張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|03/02(二)
|180258
|2160
|214860
|2169
|02/02(一)
|178098
|-9790
|212691
|-9414
|30/01(五)
|187888
|-20014
|222105
|-20059
|29/01(四)
|207902
|13357
|242164
|13261
|28/01(三)
|77911
|-51633
|306814
|10796
|03/02(二)
|47479
|-9914
|75151
|-10002
|02/02(一)
|57393
|-4571
|85153
|-4427
|30/01(五)
|61964
|-8208
|89580
|-8186
|29/01(四)
|70172
|-1046
|97766
|-1293
|28/01(三)
|22686
|-29878
|121745
|-3328
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社4日專訊》
