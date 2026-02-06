  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
期貨新聞

06/02/2026 17:20

【夜期時段】即月期指最新報26628點，升54點，高水68點

　　即月期指在夜期時段開市報26574點，無升跌，高水14點，最新報26628點，升54點，高水68點，合約成交750張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報9069點，升30點，高水38點，最新報9060點，升21點，高水29點，合約成交931張。
《經濟通通訊社6日專訊》

【你點睇？】巴拿馬最高法院裁定長和港口合同違憲，港口營運暫時由丹麥馬士基接管。你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？ ► 立即投票

下一篇新聞︰06/02/2026 16:46  即月期指最後交易價２６５７４跌３０７點，成交９６１５４張

其他
More

06/02/2026 16:45  《外圍焦點》美聯儲副主席發表演說，美國公布密大消費者信心指數

06/02/2026 16:31  即月期指最後交易價２６５７４跌３０７點，高水１４點

06/02/2026 15:02  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８０４﹒２５跌１６…

06/02/2026 09:15  期指低開４４６點報２６４３５，國指期貨跌１１５點報８９７１

06/02/2026 09:06  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７７６﹒２５跌４４…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中南海致電白宮，中美關係還可期嗎？

06/02/2026 12:53

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區