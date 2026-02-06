【夜期時段】即月期指最新報26628點，升54點，高水68點

即月期指在夜期時段開市報26574點，無升跌，高水14點，最新報26628點，升54點，高水68點，合約成交750張。



即月國指期貨在夜期時段開市報9069點，升30點，高水38點，最新報9060點，升21點，高水29點，合約成交931張。

《經濟通通訊社6日專訊》