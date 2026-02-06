【夜期時段】即月期指最新報26628點，升54點，高水68點

即月期指在夜期時段開市報26574點，無升跌，高水14點，最新報26628點，升54點，高水68點，合約成交750張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9069點，升30點，高水38點，最新報9060點，升21點，高水29點，合約成交931張。
《經濟通通訊社6日專訊》
【你點睇？】巴拿馬最高法院裁定長和港口合同違憲，港口營運暫時由丹麥馬士基接管。你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？ ► 立即投票
06/02/2026 17:20
即月期指在夜期時段開市報26574點，無升跌，高水14點，最新報26628點，升54點，高水68點，合約成交750張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9069點，升30點，高水38點，最新報9060點，升21點，高水29點，合約成交931張。
《經濟通通訊社6日專訊》
【你點睇？】巴拿馬最高法院裁定長和港口合同違憲，港口營運暫時由丹麥馬士基接管。你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？ ► 立即投票
下一篇新聞︰06/02/2026 16:46 即月期指最後交易價２６５７４跌３０７點，成交９６１５４張
06/02/2026 16:45 《外圍焦點》美聯儲副主席發表演說，美國公布密大消費者信心指數
06/02/2026 16:31 即月期指最後交易價２６５７４跌３０７點，高水１４點
06/02/2026 15:02 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８０４﹒２５跌１６…
06/02/2026 09:15 期指低開４４６點報２６４３５，國指期貨跌１１５點報８９７１
06/02/2026 09:06 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７７６﹒２５跌４４…
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON