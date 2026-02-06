  • 會員
照顧者 情緒健康
期貨新聞

06/02/2026 19:14

《再戰明天》歐洲央行執委發表演講，日本公布國際收支經常帳餘額

　　歐洲央行執委發表演講，及日本公布國際收支經常帳餘額，料為下周一（9日）市場焦點。

　　各國重要經濟活動方面，東盟財長與央行副手會議(AFCDM)工作小組會議舉行（至13日）。本港時間下周一晚8:00pm，歐洲央行執委連恩在梅努斯大學發表演講。

*香港電訊公布業績*

　　數據方面，周六（7日）中國公布1月外匯儲備，料由33578.7億美元升至33700億美元。下周一7:50am（本港時間．下同），日本公布12月國際收支經常帳餘額，料由36741億日圓降至10604億日圓。

　　在本港，下周一公布業績的公司有:盈大地產(00432)、香港電訊-SS(06823)等。

　　下周二（10日）公布業績的公司有:中芯國際(00981)等。

　　下周三（11日）公布業績的公司有:百威亞太(01876)、網易-S(09999)等。

　　下周四（12日）公布業績的公司有:聯想集團(00992)、華虹半導體(01347)等。

　　下周五（13日）公布業績的公司有:金沙中國有限公司(01928)等。

　　此外，明日博雷頓(01333)將有基石投資者持股解禁。
《經濟通通訊社6日專訊》

【你點睇？】巴拿馬最高法院裁定長和港口合同違憲，港口營運暫時由丹麥馬士基接管。你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？ ► 立即投票

下一篇新聞︰06/02/2026 19:12  《日入而息》快手遭罰近1.2億人幣涉色情低俗內容直播，運物局料首批持牌網約車平台最快第四季營運

06/02/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２６６２８點，升５４點，高水６８點

06/02/2026 16:46  即月期指最後交易價２６５７４跌３０７點，成交９６１５４張

06/02/2026 16:45  《外圍焦點》美聯儲副主席發表演說，美國公布密大消費者信心指數

06/02/2026 16:31  即月期指最後交易價２６５７４跌３０７點，高水１４點

06/02/2026 15:02  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８０４﹒２５跌１６…

