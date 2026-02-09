即月期指最後交易價27053升479點，高水26點

即月期指最後交易價27053，升479點，高水26點，暫成交85624張。即月國指期貨最後交易價9187，升148點，高水19點，暫成交84009張。另外，即月科指期貨最後交易價5432，升74點，高水14點，暫成交111075張。
《經濟通通訊社9日專訊》
09/02/2026 16:31
