  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
香港周圍遊
etnet專輯
期貨新聞

10/02/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數227339張減9203張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為227339張，較前減9203張；若計入其他月份的未平倉合約，總數285271張，減3218張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
09/02(一)227339-9203285271-3218
06/02(五)236542-1469288489-1120
05/02(四)238011-29305289609-19130
04/02(三)2673161859630873927426
03/02(二)2487205942813134010

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
09/02(一)136991-296017880958
06/02(五)13995171771787517170
05/02(四)132774-9269171581-637
04/02(三)1420431559017221822015
03/02(二)12645332001502036110

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社10日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰10/02/2026 09:08  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９７５﹒３跌８﹒０點

下一篇新聞︰10/02/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１７４６３１張，減逾萬二張

其他
More

10/02/2026 16:31  即月期指最後交易價２７１７５升１２２點，低水８點

10/02/2026 15:07  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９７７﹒０跌６﹒３點

10/02/2026 09:15  期指高開１８６點報２７２３９，國指期貨升４７點報９２３４

10/02/2026 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１２７０３１張，減９９０１張

09/02/2026 19:28  《再戰明天》美國公布零售銷售等數據，中芯公布業績

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

預算前瞻 | 安永料港府2025至26財年錄5億元赤字，倡全...

09/02/2026 16:50

2026-27年度財政預算案

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區