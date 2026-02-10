恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數227339張減9203張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為227339張，較前減9203張；若計入其他月份的未平倉合約，總數285271張，減3218張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|09/02(一)
|227339
|-9203
|285271
|-3218
|06/02(五)
|236542
|-1469
|288489
|-1120
|05/02(四)
|238011
|-29305
|289609
|-19130
|04/02(三)
|267316
|18596
|308739
|27426
|03/02(二)
|248720
|594
|281313
|4010
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|09/02(一)
|136991
|-2960
|178809
|58
|06/02(五)
|139951
|7177
|178751
|7170
|05/02(四)
|132774
|-9269
|171581
|-637
|04/02(三)
|142043
|15590
|172218
|22015
|03/02(二)
|126453
|3200
|150203
|6110
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社10日專訊》
