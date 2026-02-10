即月期指最後交易價27175升122點，低水8點

即月期指最後交易價27175，升122點，低水8點，暫成交67038張。即月國指期貨最後交易價9244，升57點，高水1點，暫成交68457張。另外，即月科指期貨最後交易價5453，升21點，高水2點，暫成交94311張。
《經濟通通訊社10日專訊》
10/02/2026 16:31
即月期指最後交易價27175，升122點，低水8點，暫成交67038張。即月國指期貨最後交易價9244，升57點，高水1點，暫成交68457張。另外，即月科指期貨最後交易價5453，升21點，高水2點，暫成交94311張。

《經濟通通訊社10日專訊》
《經濟通通訊社10日專訊》
