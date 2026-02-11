恒指期貨現貨月份未平倉合約總數123859張，減3172張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為123859張，較前減3172張；若計入其他月份的未平倉合約，總數137168張，減2943張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|10/02(二)
|123859
|-3172
|137168
|-2943
|09/02(一)
|127031
|-9901
|140111
|-9962
|06/02(五)
|136932
|-307
|150073
|104
|05/02(四)
|137239
|1582
|149969
|1651
|04/02(三)
|135657
|2226
|148318
|2176
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|10/02(二)
|42449
|-427
|51385
|-443
|09/02(一)
|42876
|-4750
|51828
|-4928
|06/02(五)
|47626
|1363
|56756
|1706
|05/02(四)
|46263
|1864
|55050
|1910
|04/02(三)
|44399
|-434
|53140
|-583
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社11日專訊》
