【夜期時段】即月期指最新報27181點，跌45點，低水85點

即月期指在夜期時段開市報27216點，跌10點，低水50點，最新報27181點，跌45點，低水85點，合約成交459張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9246點，跌11點，低水22點，最新報9242點，跌15點，低水26點，合約成交740張。
《經濟通通訊社11日專訊》
11/02/2026 17:20
