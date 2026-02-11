【夜期時段】即月期指最新報27181點，跌45點，低水85點

即月期指在夜期時段開市報27216點，跌10點，低水50點，最新報27181點，跌45點，低水85點，合約成交459張。



即月國指期貨在夜期時段開市報9246點，跌11點，低水22點，最新報9242點，跌15點，低水26點，合約成交740張。

《經濟通通訊社11日專訊》