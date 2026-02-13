恒指期貨現貨月份未平倉合約總數134199張，增4287張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為134199張，較前增4287張；若計入其他月份的未平倉合約，總數149451張，增4647張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|12/02(四)
|134199
|4287
|149451
|4647
|11/02(三)
|129912
|6053
|144804
|7636
|10/02(二)
|123859
|-3172
|137168
|-2943
|09/02(一)
|127031
|-9901
|140111
|-9962
|06/02(五)
|136932
|-307
|150073
|104
|12/02(四)
|44855
|2745
|53690
|2784
|11/02(三)
|42110
|-339
|50906
|-479
|10/02(二)
|42449
|-427
|51385
|-443
|09/02(一)
|42876
|-4750
|51828
|-4928
|06/02(五)
|47626
|1363
|56756
|1706
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社13日專訊》
