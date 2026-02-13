恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數234659張增7760張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為234659張，較前增7760張；若計入其他月份的未平倉合約，總數304285張，增7753張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|12/02(四)
|234659
|7760
|304285
|7753
|11/02(三)
|226899
|1760
|296532
|8178
|10/02(二)
|225139
|-2200
|288354
|3083
|09/02(一)
|227339
|-9203
|285271
|-3218
|06/02(五)
|236542
|-1469
|288489
|-1120
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|12/02(四)
|137491
|5229
|188341
|5094
|11/02(三)
|132262
|-3659
|183247
|1938
|10/02(二)
|135921
|-1070
|181309
|2500
|09/02(一)
|136991
|-2960
|178809
|58
|06/02(五)
|139951
|7177
|178751
|7170
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社13日專訊》
