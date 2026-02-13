  • 會員
13/02/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數234659張增7760張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為234659張，較前增7760張；若計入其他月份的未平倉合約，總數304285張，增7753張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
12/02(四)23465977603042857753
11/02(三)22689917602965328178
10/02(二)225139-22002883543083
09/02(一)227339-9203285271-3218
06/02(五)236542-1469288489-1120

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
12/02(四)13749152291883415094
11/02(三)132262-36591832471938
10/02(二)135921-10701813092500
09/02(一)136991-296017880958
06/02(五)13995171771787517170

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社13日專訊》

