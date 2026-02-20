恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數203837張減逾三萬七張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於周一(16日)共為203837張，較前減37877張；若計入其他月份的未平倉合約，總數274967張，減36437張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|16/02(一)
|203837
|-37877
|274967
|-36437
|13/02(五)
|241714
|7055
|311404
|7119
|12/02(四)
|234659
|7760
|304285
|7753
|11/02(三)
|226899
|1760
|296532
|8178
|10/02(二)
|225139
|-2200
|288354
|3083
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|16/02(一)
|134289
|-473
|186914
|629
|13/02(五)
|134762
|-2729
|186285
|-2056
|12/02(四)
|137491
|5229
|188341
|5094
|11/02(三)
|132262
|-3659
|183247
|1938
|10/02(二)
|135921
|-1070
|181309
|2500
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社20日專訊》