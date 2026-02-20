即月期指最後交易價26412跌388點，低水1點

即月期指最後交易價26412，跌388點，低水1點，暫成交94098張。即月國指期貨最後交易價8950，跌146點，低水10點，暫成交102162張。另外，即月科指期貨最後交易價5209，跌178點，低水3點，暫成交96973張。
《經濟通通訊社20日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
20/02/2026 16:31
即月期指最後交易價26412，跌388點，低水1點，暫成交94098張。即月國指期貨最後交易價8950，跌146點，低水10點，暫成交102162張。另外，即月科指期貨最後交易價5209，跌178點，低水3點，暫成交96973張。
《經濟通通訊社20日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
上一篇新聞︰20/02/2026 16:45 《外圍焦點》美國公布第四季ＧＤＰ價格指數等數據
下一篇新聞︰20/02/2026 15:10 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８９６﹒７５升１９…
20/02/2026 16:46 即月期指最後交易價２６４１２跌３８８點，成交９４２９８張
20/02/2026 09:16 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８８７﹒０升１０﹒…
20/02/2026 09:15 期指低開６０點報２６７４０，國指期貨跌１２點報９０８４
20/02/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２０３８３７張減逾三萬七張
20/02/2026 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１６０３６５張減逾四萬二張
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON