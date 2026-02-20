  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
期貨新聞

20/02/2026 19:06

《再戰明天》美國公布達拉斯製造業活動指數

　　美國公布達拉斯製造業活動指數，料為下周一（23日）市場焦點。

　　下周一中國內地及日本假期休市。各國沒重要經濟活動。數據方面，下周一5:00pm（本港時間．下同），德國公布2月IFO-企業信心指數，料由87.6升至88.2。11:00pm，美國公布12月工廠訂單，料由2.7%降至1%。11:30pm，美國公布2月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數。

　　在本港，下周一公布業績的公司有:國浩集團(00053)、萬華媒體(00426)、世界華文媒體(00685)、怡俊集團控股(02442)等。

　　下周二（24日）公布業績的公司有:數碼通電訊(00315)、豐盛生活服務(00331)、JBB BUILDERS(01903)、渣打集團(02888)、百盛集團(03368)、正大企業國際(03839)等。

　　下周三（25日）公布業績的公司有:滙豐控股(00005)等。

　　下周四（26日）公布業績的公司有:中電控股(00002)、新鴻基地產(00016)、銀河娛樂(00027)、香港交易所(00388)、百濟神州(06160)等。

　　下周五（27日）公布業績的公司有:信義玻璃(00868)、信義光能(00968)、百度集團-SW(09888)等。
《經濟通通訊社20日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

下一篇新聞︰20/02/2026 19:05  《日入而息》恒指馬年紅盤收跌292點，本港九九金馬年首日收升260元每両收報46685元

其他
More

20/02/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２６４８２點，升７０點，高水６９點

20/02/2026 16:46  即月期指最後交易價２６４１２跌３８８點，成交９４２９８張

20/02/2026 16:45  《外圍焦點》美國公布第四季ＧＤＰ價格指數等數據

20/02/2026 16:31  即月期指最後交易價２６４１２跌３８８點，低水１點

20/02/2026 15:10  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８９６﹒７５升１９…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

加沙和平委員會的勞役之路

20/02/2026 18:28

大國博弈

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區