《再戰明天》美國公布達拉斯製造業活動指數

美國公布達拉斯製造業活動指數，料為下周一（23日）市場焦點。



下周一中國內地及日本假期休市。各國沒重要經濟活動。數據方面，下周一5:00pm（本港時間．下同），德國公布2月IFO-企業信心指數，料由87.6升至88.2。11:00pm，美國公布12月工廠訂單，料由2.7%降至1%。11:30pm，美國公布2月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數。



在本港，下周一公布業績的公司有:國浩集團(00053)、萬華媒體(00426)、世界華文媒體(00685)、怡俊集團控股(02442)等。



下周二（24日）公布業績的公司有:數碼通電訊(00315)、豐盛生活服務(00331)、JBB BUILDERS(01903)、渣打集團(02888)、百盛集團(03368)、正大企業國際(03839)等。



下周三（25日）公布業績的公司有:滙豐控股(00005)等。



下周四（26日）公布業績的公司有:中電控股(00002)、新鴻基地產(00016)、銀河娛樂(00027)、香港交易所(00388)、百濟神州(06160)等。



下周五（27日）公布業績的公司有:信義玻璃(00868)、信義光能(00968)、百度集團-SW(09888)等。

《經濟通通訊社20日專訊》