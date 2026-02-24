恒指期貨現貨月份未平倉合約總數110110張，減30295張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為110110張，較前減30295張；若計入其他月份的未平倉合約，總數174402張，增13095張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|23/02(一)
|110110
|-30295
|174402
|13095
|20/02(五)
|140405
|25711
|161307
|30514
|16/02(一)
|114694
|-28078
|130793
|-28307
|13/02(五)
|142772
|8573
|159100
|9649
|12/02(四)
|134199
|4287
|149451
|4647
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|23/02(一)
|25607
|-20956
|51465
|-5049
|20/02(五)
|46563
|1819
|56514
|2564
|16/02(一)
|44744
|-1010
|53950
|-1059
|13/02(五)
|45754
|899
|55009
|1319
|12/02(四)
|44855
|2745
|53690
|2784
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社24日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇