《外圍焦點》多名美聯儲官員發表演講，美國公布批發庫存等數據

美股三大指數昨日全線重挫，AI泡沫憂慮重燃，避險資金湧入黃金，虛擬貨幣及科技股亦承壓大跌。道指收市跌821.91點或1.66%，報48804.06點；標普500指數跌71.76點或1.04%，報6837.75點；納指跌258.80點或1.13%，報22627.27點。港股方面，恒生指數收市報26590，跌491點或1.8%，成交2510億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:30pm，歐洲央行理事馬沙多在2026年畢馬威風險科技大會上發表主旨演講。9:00pm，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克在全美商業經濟協會(NABE)第42屆年度經濟政策會議上發表演講並參與問答環節。10:00pm，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克參與貨幣政策、經濟展望及個人見解的對話；同一時間，波士頓聯儲銀行總裁柯林斯在該銀行的「技術驅動的顛覆：重塑金融與支付未來」會議致開幕詞。10:15pm，美聯儲理事沃勒在波士頓聯邦儲備銀行「技術驅動的顛覆：重塑金融與支付未來」會議上就技術主題發表演講；同一時間，英倫銀行總裁貝利及其他高層官員就2月以5比4的微弱優勢投票維持利率不變一事接受議員質詢。10:30pm，美聯儲理事庫克在全美商業經濟協會(NABE)第42屆年度經濟政策會議上發表題為「人工智能與生產力」的演講。25日凌晨12:00am，歐洲央行銀行監管委員會委員圖奧米寧出席「銀行與歐盟競爭力：單一市場的未開發潛力」專題討論。



數據方面，今晚11:00pm，美國公布12月批發庫存，月率升幅料維持於0.2%；12月批發貿易月率升幅料由1.3%收窄至0.2%。明日，香港公布第四季國內生產總值，年率升幅料維持於3.8%，經季節調整季率升幅料由0.7%擴大至1%。



在美國，今日公布業績的公司有：AMC院線(US.AMC)、玉柴國際(US.CYD)、家得寶(US.HD)、南茂科技(US.IMOS)等。

《經濟通通訊社24日專訊》