  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
期貨新聞

24/02/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數198650張減逾三萬三張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為198650張，較前減33011張；若計入其他月份的未平倉合約，總數312832張，增5957張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
23/02(一)198650-330113128325957
20/02(五)2316612782430687531908
16/02(一)203837-37877274967-36437
13/02(五)24171470553114047119
12/02(四)23465977603042857753

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
23/02(一)124326-123081912382959
20/02(五)13663423451882791365
16/02(一)134289-473186914629
13/02(五)134762-2729186285-2056
12/02(四)13749152291883415094

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社24日專訊》

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

上一篇新聞︰24/02/2026 09:06  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８６２﹒５升１１﹒…

下一篇新聞︰24/02/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１５７９３１張減逾六萬一張

其他
More

24/02/2026 09:15  期指低開１６４點報２６９０７，國指期貨跌５７點報９１３９

24/02/2026 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１１０１１０張，減３０２９５張

23/02/2026 19:14  《再戰明天》美國公布批發庫存及批發貿易，渣打公布業績

23/02/2026 19:13  《日入而息》恒指收升668點重越兩萬七，券商料滙控去年列帳基準稅前利潤跌11%

23/02/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２７１１７點，升４６點，高水３５點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

預算前瞻 | 德勤建議單一家辦主體享統一8.25%利得稅率優...

23/02/2026 16:12

2026-27年度財政預算案

關稅戰下半場

23/02/2026 12:11

關稅戰

說說心理話

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區