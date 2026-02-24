恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數198650張減逾三萬三張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為198650張，較前減33011張；若計入其他月份的未平倉合約，總數312832張，增5957張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|23/02(一)
|198650
|-33011
|312832
|5957
|20/02(五)
|231661
|27824
|306875
|31908
|16/02(一)
|203837
|-37877
|274967
|-36437
|13/02(五)
|241714
|7055
|311404
|7119
|12/02(四)
|234659
|7760
|304285
|7753
|23/02(一)
|124326
|-12308
|191238
|2959
|20/02(五)
|136634
|2345
|188279
|1365
|16/02(一)
|134289
|-473
|186914
|629
|13/02(五)
|134762
|-2729
|186285
|-2056
|12/02(四)
|137491
|5229
|188341
|5094
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社24日專訊》
