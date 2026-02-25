  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
期貨新聞

25/02/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數85287張減72644張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為85287張，較前減72644張；若計入其他月份的未平倉合約，總數250127張，減4250張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
24/02(二)85287-72644250127-4250
23/02(一)157931-61377254377-15823
20/02(五)2193085894327020071323
16/02(一)160365-42110198877-42509
13/02(五)2024752273624138622690

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
24/02(二)25321-198471056485561
23/02(一)45168-26552100087-6422
20/02(五)717201164510650916765
16/02(一)600753711897443750
13/02(五)563646663859946696

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社25日專訊》

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

上一篇新聞︰25/02/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１２６８７２張減逾七萬一張

下一篇新聞︰25/02/2026 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數６６４７３張，減４３６３７張

其他
More

25/02/2026 09:15  期指高開１９４點報２６７５３，國指期貨升６７點報９０６１

25/02/2026 09:09  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９０９﹒３升５﹒５點

24/02/2026 19:02  《再戰明天》本港公布第四季ＧＤＰ，滙控公布業績

24/02/2026 19:00  《日入而息》長和反對巴拿馬政府強行接管兩港口，渣打去年列帳基準稅前溢利升16%

24/02/2026 17:39  《外圍焦點》多名美聯儲官員發表演講，美國公布批發庫存等數據

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中美戰機黃海對峙，給台海帶來何種危險訊號？

24/02/2026 16:25

大國博弈

關稅戰 | 特朗普新10%全球關稅午後正式生效，15%關稅尚...

24/02/2026 13:42

關稅戰

預算前瞻 | 德勤建議單一家辦主體享統一8.25%利得稅率優...

23/02/2026 16:12

2026-27年度財政預算案

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區