恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數85287張減72644張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為85287張，較前減72644張；若計入其他月份的未平倉合約，總數250127張，減4250張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|24/02(二)
|85287
|-72644
|250127
|-4250
|23/02(一)
|157931
|-61377
|254377
|-15823
|20/02(五)
|219308
|58943
|270200
|71323
|16/02(一)
|160365
|-42110
|198877
|-42509
|13/02(五)
|202475
|22736
|241386
|22690
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|24/02(二)
|25321
|-19847
|105648
|5561
|23/02(一)
|45168
|-26552
|100087
|-6422
|20/02(五)
|71720
|11645
|106509
|16765
|16/02(一)
|60075
|3711
|89744
|3750
|13/02(五)
|56364
|6663
|85994
|6696
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社25日專訊》
