恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數126872張減逾七萬一張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為126872張，較前減71778張；若計入其他月份的未平倉合約，總數325800張，增12968張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|24/02(二)
|126872
|-71778
|325800
|12968
|23/02(一)
|198650
|-33011
|312832
|5957
|20/02(五)
|231661
|27824
|306875
|31908
|16/02(一)
|203837
|-37877
|274967
|-36437
|13/02(五)
|241714
|7055
|311404
|7119
|24/02(二)
|69255
|-55071
|190862
|-376
|23/02(一)
|124326
|-12308
|191238
|2959
|20/02(五)
|136634
|2345
|188279
|1365
|16/02(一)
|134289
|-473
|186914
|629
|13/02(五)
|134762
|-2729
|186285
|-2056
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
