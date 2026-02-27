  • 會員
理財秘笈
etnet專輯
期貨新聞

27/02/2026 09:15

期指低開9點報26358，國指期貨升10點報8830

　　期指低開9點報26358，國指期貨高開10點報8830，科指期貨高開2點報5125。
《經濟通通訊社27日專訊》

26/02/2026 18:02

