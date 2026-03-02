恒指期貨現貨月份未平倉合約總數133223張，增28張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於上周五(27日)共為133223張，較前增28張；若計入其他月份的未平倉合約，總數142925張，增370張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|27/02(五)
|133223
|28
|142925
|370
|26/02(四)
|133195
|16706
|142555
|16682
|25/02(三)
|37047
|-29426
|162920
|-4742
|24/02(二)
|66473
|-43637
|167662
|-6740
|23/02(一)
|110110
|-30295
|174402
|13095
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|27/02(五)
|44573
|-987
|50132
|-728
|26/02(四)
|45560
|4115
|50860
|4051
|25/02(三)
|6581
|-8635
|53390
|1230
|24/02(二)
|15216
|-10391
|52160
|695
|23/02(一)
|25607
|-20956
|51465
|-5049
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社2日專訊》
【你點睇？】政府發表新一份財政預算案，你是否滿意？你最滿意哪項措施？► 立即投票