  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
期貨新聞

02/03/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數133223張，增28張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於上周五(27日)共為133223張，較前增28張；若計入其他月份的未平倉合約，總數142925張，增370張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
27/02(五)13322328142925370
26/02(四)1331951670614255516682
25/02(三)37047-29426162920-4742
24/02(二)66473-43637167662-6740
23/02(一)110110-3029517440213095

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
27/02(五)44573-98750132-728
26/02(四)455604115508604051
25/02(三)6581-8635533901230
24/02(二)15216-1039152160695
23/02(一)25607-2095651465-5049

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社2日專訊》

【你點睇？】政府發表新一份財政預算案，你是否滿意？你最滿意哪項措施？► 立即投票

上一篇新聞︰02/03/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２２４５６７張，增３１９張

下一篇新聞︰27/02/2026 19:25  《再戰明天》加拿大央行副總裁發表演講，美國公布製造業PMI等數據

其他
More

02/03/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２２１４９５張，減逾萬三張

27/02/2026 19:19  《日入而息》政府下年度推9幅地涉6650伙，新世界中期虧損收窄至37億元

27/02/2026 17:27  《外圍焦點》英倫銀行首席經濟學家發表演講，美國公布ＰＰＩ等…

27/02/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２６６３３點，升２５點，高水２點

27/02/2026 16:46  即月期指最後交易價２６６０８升２４１點，成交８７１３４張

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

定期存款 | 一周定存合集，星展6厘高息港元定存尾班車，恒生...

01/03/2026 10:55

貨幣攻略

預算案 | 陳美寶：「一換一」取消後配套措施將支持電動車發展

27/02/2026 15:47

2026-27年度財政預算案

關稅戰｜美貿易代表格里爾：對華關稅鎖定35％至50％區間不變

26/02/2026 09:40

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區