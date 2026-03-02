《再戰明天》歐元區公布CPI，創科實業公布業績

歐元區公布CPI，及創科實業公布業績，料為周二（3日）市場焦點。



*日本央行總裁發表演講，歐盟執委會主席發表講話*



周二印度假期休市。各國重要經濟活動方面，日本央行總裁植田和男在一場金融科技研討會上發表演講。英國財政大臣里夫斯在議會發表預算更新演講。周二本港時間4:30pm，歐洲理事會主席科斯塔在歐洲投資銀行論壇上發表講話；晚上6:25pm，歐盟執委會主席馮德萊恩在同一論壇上發表講話。



數據方面，周二（3日）7:30am（本港時間．下同），日本公布1月失業率，料維持於2.6%。8:30am，澳洲公布1月建築許可，月率料由下滑14.9%改善至升5.5%。6:00pm，歐元區公布2月消費者物價指數，月率料由下滑0.6%改善至升0.5%，年率升幅料維持於1.7%。



在本港，明日公布業績的公司有:創科實業(00669)等。



另外，中國全國政協會議及全國人大會議分別於周三（4日）及周四（5日）召開。中國周三公布2月官方製造業及服務業PMI。美國周五（6日）公布2月非農新增就業數字。

《經濟通通訊社2日專訊》