《中國要聞》上期所、上期能源：中東局勢複雜多變，市場波動較大，做好市場風險控制

上期所、上期能源公告稱，近期中東局勢複雜多變，市場波動較大，請各有關單位採取相應措施，提示投資者做好風險防範工作，理性投資，共同維護市場平穩運行。
《經濟通通訊社2日專訊》
02/03/2026 18:04
IPON