  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
期貨新聞

02/03/2026 18:04

《中國要聞》上期所、上期能源：中東局勢複雜多變，市場波動較大，做好市場風險控制

　　上期所、上期能源公告稱，近期中東局勢複雜多變，市場波動較大，請各有關單位採取相應措施，提示投資者做好風險防範工作，理性投資，共同維護市場平穩運行。
《經濟通通訊社2日專訊》

【馬年行大運】即睇馬年開運指南，多位師傅教你趨吉避凶方法！► 立即收睇

上一篇新聞︰02/03/2026 19:23  《日入而息》中東局勢動盪恒指全日挫570點，MINIMAX全年虧損擴至逾18億美元

下一篇新聞︰02/03/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報25995點，升108點，低水65點

其他
More

02/03/2026 19:25  《再戰明天》歐元區公布ＣＰＩ，創科實業公布業績

02/03/2026 16:53  《外圍焦點》加拿大央行副總裁發表演講，英美公布製造業ＰＭＩ

02/03/2026 16:46  即月期指最後交易價２５８８７跌７２１點，成交１２９４６８張

02/03/2026 16:31  即月期指最後交易價２５８８７跌７２１點，低水１７３點

02/03/2026 15:06  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７９５﹒５跌９３﹒…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 富融銀行推兩周港元定存高達25厘，PAOban...

02/03/2026 16:11

貨幣攻略

說說心理話

美以成功實施「斬首行動」，彰顯情報優勢

02/03/2026 15:44

大國博弈

財政預算案見層次

02/03/2026 13:05

2026-27年度財政預算案

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區