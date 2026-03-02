  • 會員
期貨新聞

02/03/2026 19:23

《日入而息》中東局勢動盪恒指全日挫570點，MINIMAX去年虧損擴至逾18億美元

陳茂波稱美以軍事行動對金融市場影響大，本港可作「安全港」引資金流入
中國外交部表示一名中國公民德黑蘭遇難，逾3000公民撤離伊朗；中國外交部指中方沒有提前得知美國此次軍事行動
貿發局指金融及商品市場添新不確定性，或促多國加強與中國合作令香港角色更為重要；信保局指目前未接獲求助個案，惟提醒出口商釐清交貨安排所涉國貿條規；大新溫嘉煒稱對香港經濟衝擊未必很大，維持今年香港經濟增長預測2.6%
Keeta密切關注中東局勢狀況，必要時特定區域暫時限制或停止服務
百度(09888)蘿蔔快跑在阿聯酋境內無人駕駛測試工作已臨時暫停，阿布扎比區域仍正常提供
摩通指霍爾木茲海峽若關閉逾25日，中東石油商將被迫停產；高盛指霍爾木茲海峽油輪交通受顯著干擾，油價或大幅進一步上漲；安本投資指全球能源供應短期受相當嚴重干擾，料主要亞洲央行維持關鍵政策利率不變
MINIMAX-WP(00100)去年虧損擴大至18.7億美元，經調整淨虧損2.5億美元
滙控(00005)艾橋智稱未來3年動用6億美元支持恒生發展，恒生員工可申請滙控職位
小米(01810)發布三款高端旗艦手機，Leitzphone售1999歐羅，超跑概念車亮相；小米回應成都事故調查表示車企不能自行披露事故信息，將重建安全顧問委員會
許正宇稱優化基金及家族辦公室稅制，六項措施提升香港資產管理競爭力
沙嶺數據園區用地以5.81億批予香港潤江智算科技
孫玉菡稱逾27萬人才抵港定居高才通佔四成，全球人才峰會本月中舉行
富融銀行推兩周港元定存高達25厘，PAObank一個月15厘起存額加碼至10萬
人大四次會議周三召開新聞發布會，回答中外傳媒提問；全國政協第四次會議4日北京召開，將討論「十五五」綱要草案；政協委員劉永好建議向全民無差別發放消費券，取消行業、品類限制；鄭柵潔主持民企座談會，籲堅定發展信心、積極應對困難挑戰；行政長官李家超赴京列席全國人大會議開幕會

《即日市況》
162億北水進場助港股守兩萬六，恒指全日震盪下跌570點收報26059
　
《深滬股市》　
滬綜指收升0.47%，兩市成交破3萬億元，三桶油齊漲停
　　　　
《美元匯價》
歐元最新報1.1737/39，日圓最新報156.98/99
　　
《公司業績》　
偉鴻集團控股(03321)去年虧損擴大至7260萬澳門元，不派息
MINIMAX-WP(00100)全年虧損擴大至18.7億美元，不派息
　　
《公司資訊》　
中文在線向聯交所遞上市申請，去年首九個月虧損擴至逾5億元
鈦動科技遞表港交所，衝刺「Multi-Agent第一股」
小鵬(09868)2月智能車交付量按年跌近50%；何小鵬稱推動自動駕駛技術從L2跨越到L4完善法規與管理政策
亞倫國際(00684)表示公司公眾持股量為24.04%，低於上市規定要求
納芯微(02676)開市競價時段停牌未錄成交，待公布原因
北京能源國際(00686)2025年度關連電力交易涉及逾170項合同共逾1.5億人幣
鋑聯控股(00459)今早暫停交易，此前私有化獲股東批准
中國供應鏈產業(03708)中文股份簡稱改為世界數字經濟產業
新世界(00017)大圍站上蓋柏傲莊2月錄8宗獲利買賣，最高獲利近15%；新世界尖沙咀項目瑧玥最快周內上載價單及開放示範單位
華潤隆地以9.53億購入悅品酒店．荃灣，料改造為學生公寓
創聯控股(02371)進一步延長根據特別授權認購新合併股份最後完成日期至3月31日
小米(01810)發布三款高端旗艦手機，Leitzphone售1999歐羅，超跑概念車亮相；小米回應成都事故調查表示車企不能自行披露事故信息，將重建安全顧問委員會
滙控(00005)艾橋智稱未來3年動用6億美元支持恒生發展，恒生員工可申請滙控職位；經絡指恒生銀行推3年定息按揭，買家有更多選擇對樓按市場正面支持
WeChat Pay HK成為首家參與「跨境支付通」電子錢包
阿里(09888)發布兩款語音新模型，可定制角色及模擬背景音；千問AI眼鏡今起「0元預約」，3月8日中國市場現貨發售
美團(03690)、淘寶閃購、京東(09618)回應外賣新規；Keeta密切關注中東局勢狀況，必要時特定區域暫時限制或停止服務
京東外賣冀今年市場份額達30%
長江集團(00001)連續22年成最多成員獲「商界展關懷」標誌
摩通表示渣打(02888)於中東區域敞口較高，股價將出現大幅回調
據報百度(09888)蘿蔔快跑及文遠知行(00800)均暫停在阿聯酋或杜拜無人駕駛測試及營運；蘿蔔快跑在阿聯酋境內無人駕駛測試工作已臨時暫停，阿布扎比區域仍正常提供
攜程(09961)、飛豬、去哪兒網、同程(00780)等助受影響用戶退款退訂
松延動力完成近10億元B輪融資，寧德時代(03750)系晨道資本領投
潼關黃金(00340)獲納入富時全球股票指數系列
誼礫控股(00076)與澳覓公司合作管理協議中，優先考慮在台灣或新加坡營運
遼寧港(02880)H股公眾持股量3.67%，低於上市規則規定
迷策略(02440)推出寶可夢藏卡代幣化基金，目標購入市場上合共約25% PSA10「梵高比卡超卡牌」
富融銀行推兩周港元定存高達25厘，PAObank一個月15厘起存額加碼至10萬
光大控股(00165)于法昌辭任董事會主席，林春調任為董事會主席
內媒指龍湖(00960)1.72億元兌付兩隻公司債本息
海峽石油化工(00852)向海峽香港前董事姚國梁及譚笑發出傳訊令狀
久融控股(02358)現階段無需就訴訟計提額外撥備
奇士達(06918)可換股債券轉換
　　
《中國要聞》　
人大四次會議周三召開新聞發布會，回答中外傳媒提問；全國政協第四次會議4日北京召開，將討論「十五五」綱要草案；政協委員劉永好建議向全民無差別發放消費券，取消行業、品類限制；鄭柵潔主持民企座談會，籲堅定發展信心、積極應對困難挑戰；行政長官李家超赴京列席全國人大會議開幕會
財政部指1月全國共銷售彩票552.46億元，同比增長13.9%
內存價格創紀錄，手機漲價潮最快一周內落地
宣昌能出席G20財政和央行副手會：支持加強宏觀政策協調
金監總局等四部門發布通知，做好幫扶小額信貸工作
中證監與8家外資券商基金座談表示提高制度包容適應性，更好服務科技創新
統計局表示去年GDP同比增5%，消費拉動增長2.6個百分點
中指院表示2月百城二手房價按月跌幅續收窄，關注兩會房策部署；機構表示2月深圳二手房成交均價環比漲7.3%，連漲三個月
人行今日190億逆回購利率持平，上周全周收水6114億；巴克萊指中國可能在全國人大會議期間降息降準
華潤集團副總經理韓嵩涉違紀違法主動投案，履新僅一年半
中國黃金20克金條被指摻金屬「錸」，客服表示涉事分店為加盟店
華為MWC 2026發布U6GHz全系列產品，全面支持向6G演進；榮耀首款機器人及Robot Phone概念機亮相MWC 2026
豆瓣商城滿200「減20」錯變「減200」，用戶狂歡買光庫存，平台致歉取消全部訂單
多家A股回應涉中東石油業務表示暫正常經營、影響有限
字節PICO預告發布OS 6操作系統，年內推全新XR產品Project Swan
報告指外賣大戰致八成餐飲店淨利下滑，四成換更便宜供應商
中油資本旗下昆侖銀行等公司料不受伊朗局勢影響
 
《寶島快訊》　
台股收跌0.9%，報35095.09點
　　
《大國博弈》　
商務部表示對加拿大油菜籽徵5.9%反傾銷稅，為期5年
特朗普月底訪華能否成行？中國外交部表示元首互動保持著溝通
　　
《國際要聞》　
美國德州酒吧槍擊案2死14傷，槍手身穿宗教色彩衣物
 
《中東戰火》　
以色列國防軍稱開始打擊黎巴嫩境內的真主黨目標
伊朗國安負責人拉里賈尼稱「我們不會與美國談判」；伊朗持續擴大報復，美軍至少3死5傷
中國外交部表示一名中國公民德黑蘭遇難，逾3000公民撤離伊朗；中國外交部指中方沒有提前得知美國此次軍事行動；
科威特國防部表示多架美軍戰機在境內失事墜毀
即使油輪被困海灣，日本也不計劃釋放石油庫存
陳茂波稱美以軍事行動對金融市場影響大，本港可作「安全港」引資金流入
丘應樺稱中東局勢衝擊全球經濟，香港須發揮「超級聯繫人」優勢
貿發局指金融及商品市場添新不確定性，或促多國加強與中國合作令香港角色更為重要
信保局指目前未接獲求助個案，惟提醒出口商釐清交貨安排所涉國貿條規
大新溫嘉煒稱對香港經濟衝擊未必很大，維持今年香港經濟增長預測2.6%
摩通指霍爾木茲海峽若關閉逾25日，中東石油商將被迫停產；高盛指霍爾木茲海峽油輪交通受顯著干擾，油價或大幅進一步上漲；安本投資指全球能源供應短期受相當嚴重干擾，料主要亞洲央行維持關鍵政策利率不變
　　
《外圍經濟》　
受中東局勢影響，歐洲股市預計大幅下挫
10年期美債孳息率跌至10個月低點，受美伊衝突影響
普徠仕表示AI軍備競賽重塑市場格局，或回歸更講求選股能力階段
澳航股價因美伊衝突下跌逾10%，創2025年5月以來最低水平
阿聯酋數據中心遭「撞擊」，亞馬遜雲端服務中斷
芝商所表示紐約商交所原油期貨開盤時觸發熔斷機制
　
《其他消息》　
香港與吉爾吉斯共和國簽署稅務協定，促進雙邊貿易投資
CBRE建議政府為發展商提供更清晰的資本部署及項目規劃前景
中原十大屋苑周末錄16宗成交，按周反彈128%
先施上環店年底前結業，料由龍豐集團月租80萬租用
普縉表示新財年賣地表中9幅住宅用地初步總估值約129億元
美聯測量料新一份賣地表為庫房帶來約177.23億元進帳
嘉信理財指港人對美股興趣濃厚，惟有投資過度集中風險
地監局蕭澤宇稱未有計劃調整地產代理牌費
市建局率先開展九龍城啟德道及觀塘市中心2.0最後一期項目前期工程；建灝地產合作發展旺角住宅項目命名為映居，全盤提供122伙單位
沙嶺數據園區用地以5.81億批予香港潤江智算科技
威士特丹號郵輪爆諾如病毒累計76人感染，衛生防護中心登船調查
新資本投資者入境計劃推出兩年接近3200宗申請，料吸資950億元
昂船洲政府船塢停泊船隻發生爆炸，6人受傷，海事處已通報機電工程署及勞工處
有傳《港人講地》遭遣散，社長張瑞蓮內部架構重整，品牌將持續營運
許正宇稱優化基金及家族辦公室稅制，六項措施提升香港資產管理競爭力
運輸署本月16日起全面推行網上預約免試簽發，三間牌照事務處專責處理內地免試申請
金管局、上海市數據局與國家區塊鏈技術創新中心簽署合作備忘錄
教育局表示3間小學45人迪拜交流團已回港，另一團將不經迪拜轉機
積金局準備探討強積金投資黃金ETF方向
調查指2026年金融中介機構聚焦地域擴張與戰略合作
HKIIT夥華為香港成立鴻蒙培訓基地
孫玉菡稱逾27萬人才抵港定居高才通佔四成，全球人才峰會本月中舉行
東方匯理指美國統一關稅可紓緩中國商品高關稅壓力，惟短期仍存不確定性

【你點睇？】電動車「一換一」告終，政府認為本港電動車市場已逐步成熟，階段性任務已完成，你是否認同？

