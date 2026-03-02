《日入而息》中東局勢動盪恒指全日挫570點，MINIMAX去年虧損擴至逾18億美元

中文在線向聯交所遞上市申請，去年首九個月虧損擴至逾5億元

鈦動科技遞表港交所，衝刺「Multi-Agent第一股」

小鵬(09868)2月智能車交付量按年跌近50%；何小鵬稱推動自動駕駛技術從L2跨越到L4完善法規與管理政策

亞倫國際(00684)表示公司公眾持股量為24.04%，低於上市規定要求

納芯微(02676)開市競價時段停牌未錄成交，待公布原因

北京能源國際(00686)2025年度關連電力交易涉及逾170項合同共逾1.5億人幣

鋑聯控股(00459)今早暫停交易，此前私有化獲股東批准

中國供應鏈產業(03708)中文股份簡稱改為世界數字經濟產業

新世界(00017)大圍站上蓋柏傲莊2月錄8宗獲利買賣，最高獲利近15%；新世界尖沙咀項目瑧玥最快周內上載價單及開放示範單位

華潤隆地以9.53億購入悅品酒店．荃灣，料改造為學生公寓

創聯控股(02371)進一步延長根據特別授權認購新合併股份最後完成日期至3月31日

小米(01810)發布三款高端旗艦手機，Leitzphone售1999歐羅，超跑概念車亮相；小米回應成都事故調查表示車企不能自行披露事故信息，將重建安全顧問委員會

滙控(00005)艾橋智稱未來3年動用6億美元支持恒生發展，恒生員工可申請滙控職位；經絡指恒生銀行推3年定息按揭，買家有更多選擇對樓按市場正面支持

WeChat Pay HK成為首家參與「跨境支付通」電子錢包

阿里(09888)發布兩款語音新模型，可定制角色及模擬背景音；千問AI眼鏡今起「0元預約」，3月8日中國市場現貨發售

美團(03690)、淘寶閃購、京東(09618)回應外賣新規；Keeta密切關注中東局勢狀況，必要時特定區域暫時限制或停止服務

京東外賣冀今年市場份額達30%

長江集團(00001)連續22年成最多成員獲「商界展關懷」標誌

摩通表示渣打(02888)於中東區域敞口較高，股價將出現大幅回調

據報百度(09888)蘿蔔快跑及文遠知行(00800)均暫停在阿聯酋或杜拜無人駕駛測試及營運；蘿蔔快跑在阿聯酋境內無人駕駛測試工作已臨時暫停，阿布扎比區域仍正常提供

攜程(09961)、飛豬、去哪兒網、同程(00780)等助受影響用戶退款退訂

松延動力完成近10億元B輪融資，寧德時代(03750)系晨道資本領投

潼關黃金(00340)獲納入富時全球股票指數系列

誼礫控股(00076)與澳覓公司合作管理協議中，優先考慮在台灣或新加坡營運

遼寧港(02880)H股公眾持股量3.67%，低於上市規則規定

迷策略(02440)推出寶可夢藏卡代幣化基金，目標購入市場上合共約25% PSA10「梵高比卡超卡牌」

富融銀行推兩周港元定存高達25厘，PAObank一個月15厘起存額加碼至10萬

光大控股(00165)于法昌辭任董事會主席，林春調任為董事會主席

內媒指龍湖(00960)1.72億元兌付兩隻公司債本息

海峽石油化工(00852)向海峽香港前董事姚國梁及譚笑發出傳訊令狀

久融控股(02358)現階段無需就訴訟計提額外撥備