恒指期貨現貨月份未平倉合約總數148841張，增15618張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為148841張，較前增15618張；若計入其他月份的未平倉合約，總數158861張，增15936張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|02/03(一)
|148841
|15618
|158861
|15936
|27/02(五)
|133223
|28
|142925
|370
|26/02(四)
|133195
|16706
|142555
|16682
|25/02(三)
|37047
|-29426
|162920
|-4742
|24/02(二)
|66473
|-43637
|167662
|-6740
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|02/03(一)
|49214
|4641
|54948
|4816
|27/02(五)
|44573
|-987
|50132
|-728
|26/02(四)
|45560
|4115
|50860
|4051
|25/02(三)
|6581
|-8635
|53390
|1230
|24/02(二)
|15216
|-10391
|52160
|695
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社3日專訊》
