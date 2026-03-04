  • 會員
期貨新聞

04/03/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數231011張增3748張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為231011張，較前增3748張；若計入其他月份的未平倉合約，總數273192張，增11943張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
03/03(二)231011374827319211943
02/03(一)22726357682612499345
27/02(五)221495-13588251904-11520
26/02(四)2350831241726342412509
25/02(三)69466-57406320381-5419

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
03/03(二)118323-16181510015614
02/03(一)119941-6996145387-4162
27/02(五)126937-3263149549-1212
26/02(四)130200-6645150761-6589
25/02(三)30235-39020187585-3277

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社4日專訊》

