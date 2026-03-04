恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數231011張增3748張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為231011張，較前增3748張；若計入其他月份的未平倉合約，總數273192張，增11943張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|03/03(二)
|231011
|3748
|273192
|11943
|02/03(一)
|227263
|5768
|261249
|9345
|27/02(五)
|221495
|-13588
|251904
|-11520
|26/02(四)
|235083
|12417
|263424
|12509
|25/02(三)
|69466
|-57406
|320381
|-5419
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|03/03(二)
|118323
|-1618
|151001
|5614
|02/03(一)
|119941
|-6996
|145387
|-4162
|27/02(五)
|126937
|-3263
|149549
|-1212
|26/02(四)
|130200
|-6645
|150761
|-6589
|25/02(三)
|30235
|-39020
|187585
|-3277
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社4日專訊》
