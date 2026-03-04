期指低開298點報25357，國指期貨跌85點報8506

期指低開298點報25357，國指期貨低開85點報8506，科指期貨低開55點報4803。
《經濟通通訊社4日專訊》
04/03/2026 09:15
