04/03/2026 09:15

期指低開298點報25357，國指期貨跌85點報8506

　　期指低開298點報25357，國指期貨低開85點報8506，科指期貨低開55點報4803。
《經濟通通訊社4日專訊》

