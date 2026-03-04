【夜期時段】即月期指最新報25210點，升78點，低水39點

即月期指在夜期時段開市報25160點，升28點，低水89點，最新報25210點，升78點，低水39點，合約成交985張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8483點，升10點，低水1點，最新報8507點，升34點，高水23點，合約成交1079張。

《經濟通通訊社4日專訊》