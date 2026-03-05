恒指期貨現貨月份未平倉合約總數155952張，減12074張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為155952張，較前減12074張；若計入其他月份的未平倉合約，總數168988張，減9590張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|04/03(三)
|155952
|-12074
|168988
|-9590
|03/03(二)
|168026
|19185
|178578
|19717
|02/03(一)
|148841
|15618
|158861
|15936
|27/02(五)
|133223
|28
|142925
|370
|26/02(四)
|133195
|16706
|142555
|16682
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|04/03(三)
|48228
|-2252
|54427
|-2005
|03/03(二)
|50480
|1266
|56432
|1484
|02/03(一)
|49214
|4641
|54948
|4816
|27/02(五)
|44573
|-987
|50132
|-728
|26/02(四)
|45560
|4115
|50860
|4051
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社5日專訊》
