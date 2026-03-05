  • 會員
05/03/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數155952張，減12074張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為155952張，較前減12074張；若計入其他月份的未平倉合約，總數168988張，減9590張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
04/03(三)155952-12074168988-9590
03/03(二)1680261918517857819717
02/03(一)1488411561815886115936
27/02(五)13322328142925370
26/02(四)1331951670614255516682

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
04/03(三)48228-225254427-2005
03/03(二)504801266564321484
02/03(一)492144641549484816
27/02(五)44573-98750132-728
26/02(四)455604115508604051

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社5日專訊》

【你點睇？】電動車「一換一」告終，政府認為本港電動車市場已逐步成熟，階段性任務已完成，你是否認同？► 立即投票

