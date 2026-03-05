  • 會員
05/03/2026 16:31

即月期指最後交易價25187升55點，低水134點

　　即月期指最後交易價25187，升55點，低水134點，暫成交125365張。即月國指期貨最後交易價8432，跌41點，低水19點，暫成交127598張。另外，即月科指期貨最後交易價4789，跌29點，低水7點，暫成交176840張。
《經濟通通訊社5日專訊》

【你點睇？】美以空襲伊朗，最高領袖哈梅內伊身亡。你認為事件會否引發更大規模戰爭？油價及環球股市會否大幅波動？國際社會應介入調停？ ► 立即投票

