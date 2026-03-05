【夜期時段】即月期指最新報25385點，升198點，高水64點

即月期指在夜期時段開市報25207點，升20點，低水114點，最新報25385點，升198點，高水64點，合約成交1397張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8438點，升6點，低水13點，最新報8488點，升56點，高水37點，合約成交1484張。

《經濟通通訊社5日專訊》