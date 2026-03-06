恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數214638張減8239張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為214638張，較前減8239張；若計入其他月份的未平倉合約，總數261717張，減7259張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|05/03(四)
|214638
|-8239
|261717
|-7259
|04/03(三)
|222877
|-8134
|268976
|-4216
|03/03(二)
|231011
|3748
|273192
|11943
|02/03(一)
|227263
|5768
|261249
|9345
|27/02(五)
|221495
|-13588
|251904
|-11520
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|05/03(四)
|126654
|6491
|162965
|7222
|04/03(三)
|120163
|1840
|155743
|4742
|03/03(二)
|118323
|-1618
|151001
|5614
|02/03(一)
|119941
|-6996
|145387
|-4162
|27/02(五)
|126937
|-3263
|149549
|-1212
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社6日專訊》
