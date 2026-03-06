  • 會員
期貨新聞

06/03/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數214638張減8239張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為214638張，較前減8239張；若計入其他月份的未平倉合約，總數261717張，減7259張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
05/03(四)214638-8239261717-7259
04/03(三)222877-8134268976-4216
03/03(二)231011374827319211943
02/03(一)22726357682612499345
27/02(五)221495-13588251904-11520

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
05/03(四)12665464911629657222
04/03(三)12016318401557434742
03/03(二)118323-16181510015614
02/03(一)119941-6996145387-4162
27/02(五)126937-3263149549-1212

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社6日專訊》

