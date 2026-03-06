  • 會員
期貨新聞

06/03/2026 16:31

即月期指最後交易價25591升404點，低水166點

　　即月期指最後交易價25591，升404點，低水166點，暫成交100054張。即月國指期貨最後交易價8598，升166點，低水30點，暫成交109724張。另外，即月科指期貨最後交易價4934，升145點，低水14點，暫成交164544張。
《經濟通通訊社6日專訊》

