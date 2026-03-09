期指低開837點報24754，國指期貨跌266點報8332

期指低開837點報24754，國指期貨低開266點報8332，科指期貨低開174點報4760。
《經濟通通訊社9日專訊》
09/03/2026 09:15
