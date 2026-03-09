【夜期時段】即月期指最新報25334點，升67點，低水74點

即月期指在夜期時段開市報25295點，升28點，低水113點，最新報25334點，升67點，低水74點，合約成交761張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8556點，升2點，低水25點，最新報8576點，升22點，低水5點，合約成交824張。
《經濟通通訊社9日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
09/03/2026 17:20
即月期指在夜期時段開市報25295點，升28點，低水113點，最新報25334點，升67點，低水74點，合約成交761張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8556點，升2點，低水25點，最新報8576點，升22點，低水5點，合約成交824張。
《經濟通通訊社9日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
上一篇新聞︰09/03/2026 17:32 《外圍焦點》歐元區財長舉行會議，討論能源價格飆升等議題
下一篇新聞︰09/03/2026 16:46 即月期指最後交易價２５２６７跌３２４點，成交１４７１７５張
09/03/2026 16:31 即月期指最後交易價２５２６７跌３２４點，低水１４１點
09/03/2026 16:03 《中國監管》上期所：２月處理異常交易行為８３宗
09/03/2026 15:06 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６３３﹒２５跌１１…
09/03/2026 09:15 期指低開８３７點報２４７５４，國指期貨跌２６６點報８３３２
09/03/2026 09:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６１９﹒７５，跌１…
新聞
股票
美股N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
IPON
多櫃台N