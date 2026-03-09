【夜期時段】即月期指最新報25334點，升67點，低水74點

即月期指在夜期時段開市報25295點，升28點，低水113點，最新報25334點，升67點，低水74點，合約成交761張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8556點，升2點，低水25點，最新報8576點，升22點，低水5點，合約成交824張。

《經濟通通訊社9日專訊》