【夜期時段】即月期指最新報25954點，升43點，低水6點

即月期指在夜期時段開市報25909點，跌2點，低水51點，最新報25954點，升43點，低水6點，合約成交709張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8719點，升8點，高水9點，最新報8731點，升20點，高水21點，合約成交799張。
《經濟通通訊社10日專訊》
10/03/2026 17:20
